Axel Kicillof Votó y Cuestionó la Boleta Única de Papel: “Sigo Sin Entender por Qué Modificar Algo que Andaba Bien”

El Gobernador bonaerense, tras emitir su voto, defendió el sistema de boleta partidaria como “más barato” y transparente. Calificó la jornada de hoy como una “elección crítica” para la Argentina.

El gobernador Axel Kicillof emitió su voto en las Elecciones Legislativas y, en la posterior conferencia de prensa, apuntó directamente contra el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP) implementado en el comicio.

Kicillof defendió el sistema tradicional de la boleta partidaria, al asegurar que es “más barato” y “asegura también la transparencia del comicio”.

“Yo sigo sin entender por qué la necesidad de modificar algo que andaba bien. Esto es más caro y además es nuevo”, manifestó.

El mandatario bonaerense señaló que, si bien la jornada se inició con “total normalidad” en casi la totalidad de las escuelas de la Provincia, él mismo debió hacer “una larga cola porque a cada uno le tienen que explicar el modo de votar”, un hecho que, a su juicio, evidencia el esfuerzo extra que tuvo que hacer el Gobierno provincial para capacitar a los electores.

El Gobernador fue categórico en su crítica, recordando que nadie cuestionó los resultados de los comicios de septiembre y que, por lo tanto, “no era un problema de fraude y no era un problema de costo” el sistema anterior.

Elección Crítica y Diálogo con la Nación

Kicillof calificó la jornada como “importantísima” y “una elección crítica” en medio de una situación compleja para la Provincia.

Finalmente, al ser consultado sobre un posible diálogo con el Presidente, el gobernador reiteró su disposición: “Todos los días desde que asumí como gobernador estoy dispuesto a dialogar con la autoridad nacional… Se trata de coordinar políticas, que es lo que necesitaríamos hacer en todas las áreas”.