Axel Kicillof dispone que las billeteras virtuales retengan Ingresos Brutos en la Provincia

La medida, que replica un esquema ya vigente en otras provincias, entra en vigencia a partir de octubre y alcanza a los montos acreditados en cuentas de pago y billeteras virtuales.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires formalizó la implementación de un nuevo régimen de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que afectará a los montos acreditados en billeteras virtuales y cuentas de pago. La medida, que entrará en vigencia a partir de octubre, se oficializó a través de la Resolución Normativa 25/2025 y establece la adhesión de la provincia al Sistema Informático de Recaudación (SIRCUPA).

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) será la encargada de implementar el esquema, que obligará a los Proveedores de Servicios de Pago a actuar como agentes de recaudación. Con esta decisión, las billeteras virtuales operarán bajo el mismo sistema fiscal que las entidades financieras tradicionales, afectando a los contribuyentes bonaerenses del impuesto, ya sean personas físicas o jurídicas.

La normativa establece que la recaudación se aplicará sobre los montos acreditados en cuentas, sean en pesos, en moneda extranjera (con excepción de dólares), o en otros instrumentos de valor equiparable.

El régimen fija también exclusiones importantes, entre las que se incluyen jubilaciones, pensiones, remuneraciones, operaciones de exportación, intereses de plazos fijos, devoluciones de impuestos y planes sociales.

Según ARBA, el objetivo es equiparar el tratamiento fiscal de las acreditaciones en billeteras virtuales con el de las cuentas bancarias, buscando reforzar la recaudación y ampliar los mecanismos de control sobre las operaciones digitales.