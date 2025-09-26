Aviso Meteorológico: Fuertes lluvias en la madrugada y mañana del sábado en Olavarría y la Región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre precipitaciones persistentes que podrían dejar hasta 40 mm de acumulación. Las condiciones mejorarán significativamente después del mediodía.





El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un aviso por un fenómeno de lluvias persistentes y de variada intensidad que afectará la zona durante la madrugada y la mañana de este sábado 28 de septiembre.

El área podría experimentar episodios de lluvia localmente fuerte, y no se descarta la presencia de tormentas aisladas embebidas en el sistema. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros (mm), los cuales podrían ser superados en forma puntual.

El SMN aclara que las condiciones climáticas tenderán a mejorar después del mediodía del sábado, marcando el fin del periodo de mayor inestabilidad.

Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias por la posible acumulación de agua y la reducción de visibilidad en las primeras horas de la jornada.