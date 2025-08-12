Aviso importante: Beneficiarios del Boleto Estudiantil Gratuito deben actualizar sus tarjetas SUBE

El trámite, rápido y sin costo, puede realizarse en las Terminales Automáticas, a través de la app SUBE o en el validador del colectivo. El Municipio informó que esta actualización es obligatoria para seguir utilizando el beneficio.

El Municipio de Olavarría informó que todos los beneficiarios del Boleto Estudiantil Gratuito deben actualizar sus tarjetas SUBE para no perder el beneficio. El trámite es simple, rápido y completamente gratuito.

Existen tres opciones principales para realizar esta gestión:

1. Terminal Automática SUBE

Simplemente apoya la tarjeta en una de las terminales hasta que el sistema confirme que el proceso ha finalizado. Estos dispositivos están disponibles en:

Terminal de Ómnibus de Olavarría (3 equipos)

Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”

Facultad de Ciencias de la Salud

Aulas Comunes del predio de la UNICEN

Terminal de Ómnibus de Sierras Bayas

Delegaciones Municipales de Hinojo, Loma Negra y Sierra Chica

2. App SUBE

Si tu celular tiene sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC, puedes realizar la actualización desde la aplicación. Solo tienes que ingresar, seleccionar “Acreditá o consultá saldo”, luego “Ver saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del teléfono hasta que aparezca el mensaje de confirmación.

3. Validador del colectivo (Atributo a Bordo)

Puedes actualizar tu tarjeta directamente en el colectivo. Para esto, debes informarle al chofer que tienes una actualización pendiente y acercar la SUBE al validador (donde se paga el boleto) hasta que la pantalla confirme que el atributo fue aplicado.