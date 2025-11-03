Aviso fúnebre: falleció Juan José Mazzey, “El Ruso”

Se comunica el fallecimiento de Juan José Mazzey, conocido como “El Ruso”, ocurrido hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en Olavarría, a los 88 años de edad.
Juan José era un Jubilado de fábrica Scac, oriundo de Tapalqué y vecino del Barrio Santa Isabel de Olavarría.
Participan de su fallecimiento: Sus hijos Lidia y Juan Manuel, su hija política Gabriela Villegas, sus nietos Iván Cardoso, Derlis Maldonado, Gonzalo Mazzey y Martina Mazzey, demás familiares y amigos.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “D “.
- Horario: Habilitada de 20:00 hs. a 23:00 hs. Reabre a las 8:00 hs.
- Responso: Capilla Ardiente.
- Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
- Día y Hora: Mañana, martes 4 de noviembre de 2025, a las 11:30 horas.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.