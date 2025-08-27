Autorizan un nuevo aumento en las cuotas de colegios privados de la Provincia

Las subas, que regirán a partir de septiembre, son del 3,2% para los establecimientos porteños y del 2,8% para los bonaerenses que reciben subsidio estatal. Las nuevas tarifas buscan compensar el incremento salarial docente.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) informó que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires (PBA) autorizaron un nuevo ajuste en los cuadros tarifarios para los colegios con aportes estatales. La medida, que entrará en vigencia en septiembre, busca paliar el impacto de la situación económica y los recientes acuerdos salariales con los gremios docentes.

Según la Aiepa, el aumento aprobado en PBA es del 2,8%, mientras que en CABA se autorizó una suba de hasta el 3,2%.

Detalles de la medida

La decisión se fundamenta en las normativas que regulan el financiamiento de la educación privada y en el análisis del impacto del aumento salarial en los costos operativos de los establecimientos. La resolución de las autoridades porteñas destaca que el ajuste es necesario para “mantener y garantizar la calidad educativa”.

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que las escuelas están haciendo un gran esfuerzo para que este aumento, que se encuentra por debajo de los incrementos de los costos operativos, no afecte el desempeño diario de las instituciones. Remarcó que el sector es consciente de la importancia de mantener un sistema educativo “sustentable, de calidad y con responsabilidad social”.

Los nuevos montos máximos autorizados variarán según el porcentaje de aporte estatal que reciba cada establecimiento.