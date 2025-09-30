Autorizan nuevos aumentos en las cuotas de colegios privados con aporte estatal en Provincia

Los nuevos cuadros tarifarios regirán a partir de octubre. El incremento autorizado es del 2,8% en PBA y del 2,2% en CABA, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa).

Las autoridades de la Provincia de Buenos Aires (PBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) autorizaron nuevos incrementos en los aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada que reciben aportes estatales. La medida, que entrará en vigencia a partir del mes de octubre, fue comunicada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa).

Detalle de los Aumentos

Provincia de Buenos Aires (PBA): El aumento avalado por la Dirección General de Cultura y Educación es del 2,8% a aplicar desde octubre.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Los centros de gestión privada podrán aumentar las cuotas hasta un 2,2% para el mismo período.

La entidad que agrupa a los institutos explicó que el nuevo esquema de costos en ambas jurisdicciones se origina, principalmente, en los acuerdos salariales docentes y el impacto de dicho aumento en los aranceles. La resolución de CABA también tuvo en cuenta el impacto de la situación económica en los establecimientos y en las familias.

Esfuerzo Institucional por la Calidad Educativa

Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa, sostuvo que estas adecuaciones son el resultado de la gestión realizada con las autoridades educativas y buscan “mantener y garantizar la calidad educativa”.

No obstante, Zurita aclaró que el porcentaje de aumento autorizado se encuentra “por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos”. El dirigente enfatizó que las escuelas, sus directivos y responsables están haciendo un gran esfuerzo para que este ajuste no altere el desempeño diario de los centros de enseñanza, conscientes de la importancia de sostener un sistema educativo “sustentable, de calidad, con la responsabilidad social que tenemos”.