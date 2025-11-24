Este domingo se disputó la octava fecha de los campeonatos 2025 de las categorías menores de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste -APPS en el Autódromo azuleno «Oscar Franco». Los olavarrienses Martinelli y Marotta ganaron en la Monomarca y la Copa Gol, respectivamente.

En lo referente a la competencia final de la Monomarca 1100. Juan José Martinelli se llevó la victoria de muy buena manera. En este sentido, «Juanjo» volvió después de mucho tiempo a reencontrarse con el triunfo en mencionada divisional. Los también pilotos olavarrienses, Martín Collodoro (líder absoluto de la categoría) y Jesús Spinella, completaron el podio en el segundo y tercer escalón, respectivamente.

Por otra parte en la Copa Gol VW del Sudeste, Leo Marotta se impuso con autoridad en territorio azuleño. Con este nuevo logro, el oriundo de Olavarría se afianza cada vez más en la cima del campeonato. El chillarense Eddie Leonetti y el olavarriense Pablo Coniglio, arribaron a la meta en el segundo y tercer lugar.

Finalmente en la Promocional 1100, el volante chillarense Manuel Mentasty obtuvo la victoria en la carrera final. Su coterráneo Manuel Serra, cruzó la meta en la segunda colocación; mientras que el azuleño Bernardo Fucci fue tercero. Con su cuarta posición en mencionada competencia, el local Braian Stracquadaini se mantiene como líder del certamen.

La próxima y novena fecha del calendario 2025 se disputará el domingo 14 de Diciembre en San Cayetano con el Premio Coronación de la APPS.