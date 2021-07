Automovilismo: Weimann va a Concordia en busca de un buen resultado

Este fin de semana, sábado 10 y domingo 11 de Julio, se disputará la séptima fecha del Campeonato 2021 del TC Pista en el Autódromo “Ciudad de Condordia” de la Provincia de Entre Ríos. De mencionada competencia, será parte el olavarriense Alejandro “Bebo” Weimann.

Al respecto de esto, “Bebo” Weimann le manifestó a Prensa Pro que “te diría que hoy no es algo que interese demasiado decir que tengo que entrar a la Copa, obviamente que me gustaría pero estamos complicados en la puntuación pero igual le vamos a poner todo y sino igual queremos ser protagonistas en todo lo que resta del año. Seguiremos puliendo cosas y empezar a redondear resultados que por ahí por una cosa u otra aún no se nos dieron, ese es el objetivo, demostrar que estamos para grandes cosas”.