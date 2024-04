Automovilismo: Un nuevo desafío para la legión olavarriense

Este fin de semana (viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de Abril), se disputará la tercera fecha del Turismo Pista en el Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos. Josefina Vigo, Nicolás Benito, Michael Boccagni, Nicolás Romero, Fausto Vázquez y Santiago Tambucci, dirán presente en mencionada cita automovilística.

En la Clase Uno del TP, estarán corriendo Josefina Vigo (que hará su debut en la categoría con el Fiat Uno Nº 104 del equipo DV Racing y que contará con la motorización de Sergio Pezzucchi), Nicolás Benito (quien manejará la unidad que usaba Bernardo Poggi y que es propiedad del equipo Bonfiglio Competición), Michael Boccagni y Nicolás Romero.

Mientras que en la divisional intermedia lo estará haciendo Fausto “Pirulo” Vázquez con el Chevrolet Corsa Nº 80 que es de su propiedad y que tiene la atención propia, aunque ahora tendrá la motorización de Sergio Pezzucchi. Por otra parte y en la Clase Tres, el volante sierrabayense Santiago Tambucci estará compitiendo con su Renault Clio Nº 15.

Cronograma Oficial 3ra. Fecha del Turismo Pista en Concordia:

VIERNES 12/4

09:30 a 09:45 CLASE 1 ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

09:50 a 10:05 CLASE 1 ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

10:10 a 10:30 CLASE 2 ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

10:35 a 10:55 CLASE 2 ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

11:00 a 11:20 CLASE 3 ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

11:25 a 11:45 CLASE 3 ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

11:50 a 12:05 CLASE 1 ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

12:10 a 12:25 CLASE 1 ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

12:30 a 12:50 CLASE 2 ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

12:55 a 13:15 CLASE 2 ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

13:20 a 13:40 CLASE 3 ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

13:45 a 14:05 CLASE 3 ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

14:30 a 14:40 CLASE 1 CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

14:45 a 14:55 CLASE 1 CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

15:00 a 15:10 CLASE 1 CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

15:15 a 15:25 CLASE 2 CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

15:30 a 15:40 CLASE 2 CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

15:45 a 15:55 CLASE 2 CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

16:00 a 16:10 CLASE 3 CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

16:15 a 16:25 CLASE 3 CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

16:30 a 16:40 CLASE 3 CLASIFICACIÓN I – GRUPO B.

SÁBADO 13/4

08:20 a 08:30 CLASE 2 CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

08:35 a 08:45 CLASE 2 CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

08:50 a 09:00 CLASE 2 CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

09:10 a 09:20 CLASE 1 CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

09:25 a 09:35 CLASE 1 CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

09:40 a 09:50 CLASE 1 CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

10:00 a 10:10 CLASE 3 CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

10:15 a 10:25 CLASE 3 CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

10:30 a 10:40 CLASE 3 CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

11:10 CLASE 2 1° SERIE – 6 VUELTAS

11:35 CLASE 2 2° SERIE – 6 VUELTAS

12:00 CLASE 2 3° SERIE – 6 VUELTAS

14:30 CLASE 1 1° SERIE – 6 VUELTAS

14:55 CLASE 1 2° SERIE – 6 VUELTAS

15:20 CLASE 1 3° SERIE – 6 VUELTAS

16:01 CLASE 3 1° SERIE – 6 VUELTAS

16:26 CLASE 3 2° SERIE – 6 VUELTAS

16:50 CLASE 3 3° SERIE – 6 VUELTAS.

DOMINGO 14/7

10:40 CLASE 1 FINAL – 12 VUELTAS Ó MÁXIMO DE 20 MINUTOS

11:15 CLASE 2 FINAL – 15 VUELTAS Ó MÁXIMO DE 30 MINUTOS

12:00 CLASE 3 FINAL – 15 VUELTAS Ó MÁX. DE 30 MINUTOS.