Automovilismo: Tambucci, Melian y Valisi estarán en Concepción

Este fin de semana, viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de marzo, se disputará la segunda fecha del Turismo Pista en el Autódromo Ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. En la Clase Dos, dirá presente el sierrabayense Santiago Tambucci; mientras que su coterráneo, Diego Valisi, lo hará en la categoría menor. Por su parte, el olavarriense Gabriel Melian será de la partida en la divisional mayor.

A bordo del Chevrolet Celta campeón de la última temporada en la C.2 del TP, Santiago Tambucci intentará volver a ser protagonista en territorio entrerriano, luego de una magra fecha inicial disputada en Olavarría; donde no pudo ver la bandera a cuadros.

Por su parte, Diego Valisi buscará repetir el buen rendimiento mostrado en el “Hermanos Emiliozzi” (Puesto 12° en la final de la Clase Uno) con el auto de su propia escudería.

Finalmente, con el Ford Fiesta Kinetic N° 73 del Benincasa Racing, Gabriel Melian irá a Concepción para tratar de recuperar el terrero perdido en la primera competencia del 2020 de la divisional mayor del Turismo Pista; donde debió abandonar prematuramente por inconvenientes mecánicos.

Cronograma oficial de la 2da. fecha del TP en Concepción del Uruguay:

Viernes 4/3

10:30 a 10:45 – CLASE 1 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

10:50 a 11:05 – CLASE 1 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

11:15 a 11:35 – CLASE 2 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

11:40 a 12:00 – CLASE 2 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

12:10 a 12:30 – CLASE 3 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

12:35 a 12:55 – CLASE 3 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

13:10 a 13:25 – CLASE 1 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

13:30 a 13:45 – CLASE 1 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

13:55 a 14:15 – CLASE 2 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

14:20 a 14:40 – CLASE 2 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

14:50 a 15:10 – CLASE 3 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

15:15 a 15:35 – CLASE 3 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

15:45 a 15:55 – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

16:00 a 16:10 – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

16:15 a 16:25 – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

16:35 a 16:45 – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

16:50 a 17:00 – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

17:05 a 17:15 – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

17:25 a 17:35 – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

17:40 a 17:50 – CLASE 3 CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

17:55 a 18:05 – CLASE 3 CLASIFICACIÓN I – GRUPO A.

Sábado 5/3

09:00 a 09:10 – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

09:15 a 09:25 – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

09:30 a 09:40 – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

09:50 a 10:00 – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

10:05 a 10:15 – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

10:20 a 10:30 – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

10:40 a 10:50 – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

10:55 a 11:05 – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

11:10 a 11:20 – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

11:40 – CLASE 1 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

12:10 – CLASE 1 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

12:40 – CLASE 1 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

13:30 – CLASE 2 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

14:00 – CLASE 2 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

14:30 – CLASE 2 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

15:30 – CLASE 3 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

16:00 – CLASE 3 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

16:30 – CLASE 3 – 3° SERIE – 6 VUELTAS.

Domingo 6/3

10:10 – CLASE 1 – FINAL – 13 VUELTAS Ó UN MÁXIMO DE 25 MINUTOS

11:05 – CLASE 2 – FINAL – 15 VUELTAS Ó UN MÁXIMO DE 30 MINUTOS

12:00 – CLASE 3 – FINAL – 15 VUELTAS Ó UN MÁXIMO DE 30 MINUTOS.