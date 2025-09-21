Automovilismo: Spinella quedó cerca del triunfo en San Jorge

El volante de Olavarría, Valentino Spinella, arribó segundo en la Final de la Clase Dos del Turismo Pista; disputada en el Autódromo santafesino “Parque de la Velocidad” de San Jorge. Mencionada prueba fue ganada por Francisco Calo.

En la primera vuelta y luego de largar desde la tercera posición, Valentino Spinella subió al segundo lugar tras superar a Pablo Vázquez. Por su parte, Francisco Calo se encontraba liderando la competencia.

Tanto Calo como Spinella se fueron escapando del resto de los pilotos con el transcurrir de las vueltas. Sin embargo en el sexto giro, la carrera se neutralizó con Auto de Seguridad. Luego en el relanzamiento, el oriundo de Olavarría no pudo con Calo y continuaba en la segunda colocación.

Si bien Valentino Spinella trató de superar a Francisco Calo en distintos puntos del circuito, el piloto de Olavarría tuvo que conformarse con terminar recibiendo la bandera a cuadros en el segundo lugar. De esta manera, el volante olavarriense del Ford Ka Nº 87 igualó su mejor resultado en la categoría.

La novena y penúltima fecha del campeonato 2025 de la categoría intermedia del Turismo Pista se desarrollará del 17 al 19 de Octubre en el Autódromo de Toay, La Pampa.