Automovilismo: Podio para Villamayor en tierras entrerrianas

El piloto de Olavarría, Nicolás Villamayor obtuvo el segundo puesto en la Final del Turismo 4000 Argentino; disputada este domingo en el Autódromo Ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Tras largar desde la sexta fila en el duodécimo cajón de partida, Nico Villamayor avanzó tres lugares para así meterse entre los diez primeros del clasificador en la vuelta inicial de la competencia. Por otra parte, Suárez lideraba la prueba, con Urbieta y Larroque como sus inmediatos perseguidores.

Luego el oriundo de Olavarría dio cuenta de Sexe y Zubia para así ser séptimo; además de marcar el récord de vuelta en el cuarto giro.

Mientras que en la punta de la carrera todo seguía igual con Suárez y Urbieta liderando.

Desde el quinto lugar y con un destacado ritmo de competencia, el volante olavarriense del Ford Falcon N° 4 volvió a marcar el récord de vuelta en el sexto giro. Luego y tras aprovechar el despiste de Gallo, Nico superó a Larroque; escalando al tercer puesto en la octava vuelta. Mientras que delante de él,

Urbieta sobrepasaba a Suarez, convirtiéndose en el nuevo líder de la prueba.

Finalmente y redondeando una gran labor, Nicolás Villamayor terminó recibiendo la bandera cuadros en el tercer lugar. Por su parte, Juan Urbieta -con Dodge- fue el ganador en Paraná. Segundo arribó Agustín Suárez. Sin embargo y tras las carrera, Suárez fue recargado con 5 segundos por cortar camino en la chicana del circuito. Y de esta manera, Villamayor accedió al segundo escalón del podio.

Con este resultado, el joven piloto olavarriense alcanzó la segunda ubicación del campeonato; el cual es liderado por Gonzalo González.

La próxima fecha del Turismo 4000 Argentino se desarrollará el domingo 19 de Octubre en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad de Buenos Aires.