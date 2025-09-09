Automovilismo: Pezzucchi vuelve al Turismo Pista

El piloto de Olavarría, Nicolás Pezzucchi, estará corriendo en la Clase Tres del Turismo Pista. Mencionado volante tendrá su debut en la divisional mayor el 21 de Septiembre en San Jorge.

Dentro del Turismo Pista, Pezzucchi tuvo participación años anteriores en la Clase Uno junto al equipo del sierrabayense Diego Valisi. Pero ahora lo hará en la categoría mayor con un Ford Fiesta Kinetic, atendido por el equipo de Lucas Benincasa y con la motorización de Sebastián Colombo.

El estreno de Nico será en la octava fecha del campeonato a desarrollarse el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de Septiembre en el Autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge, provincia de Santa Fe.

Recordamos que dicho volante olavarriense estuvo compitiendo recientemente en el TC Pick UP. Y además viene de ser sexto en la carrera de pilotos invitados de la Clase Tres del Turismo Nacional (con el Chevrolet Cruze de Jonatan Castellano), disputada el domingo 7 de Septiembre en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires.