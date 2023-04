Automovilismo: Los olavarrienses viajan a Córdoba

Este fin de semana, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril, se disputará la tercera fecha del Turismo Pista en el Autódromo cordobés Parque Ciudad de Río Cuarto. De mencionada competencia tomarán parte Gabriel Melián, Michael Boccagni, Juan José Martinelli (en la Clase 1); Nicolás Rojas (Clase 2) y Santiago Tambucci (Clase 3).

En la divisional menor del TP, los olavarrienses Michael Boccagni y Gabriel Melián competirán en territorio cordobés con autos atendidos por el DV Racing y motorizados por la familia Pezzucchi. Por otra parte, su coterráneo Juan José Martinelli, disputará su segunda carrera en la categoría con un Fiat Uno que tiene la atención en pista de Hamlet Simona.

Mientras que Nicolás Rojas estará presente en la Clase 2 con el VW Up atendido por el Daebak Group y motorizado por Cassou. Y en la categoría mayor, lo hará el sierrabayense Santiago Tambucci con un Renault Clio atendido por Cano, tanto en el chasis como en la planta impulsora.

Cronograma oficial 3ra. fecha del Turismo Pista en Río Cuarto:

VIERNES 14/4

09:30 a 09:45 TURISMO PISTA – CLASE 1 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

09:55 a 10:10 TURISMO PISTA – CLASE 1 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

10:20 a 10:40 TURISMO PISTA – CLASE 2 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

10:50 a 11:10 TURISMO PISTA – CLASE 2 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

11:20 a 11:40 TURISMO PISTA – CLASE 3 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

11:50 a 12:10 TURISMO PISTA – CLASE 3 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

12:20 a 12:35 TURISMO PISTA – CLASE 1 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

12:45 a 13:00 TURISMO PISTA – CLASE 1 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

13:10 a 13:30 TURISMO PISTA – CLASE 2 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

13:40 a 14:00 TURISMO PISTA – CLASE 2 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

14:10 a 14:30 TURISMO PISTA – CLASE 3 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

14:40 a 15:00 TURISMO PISTA – CLASE 3 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

15:20 a 15:30 TURISMO PISTA – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

15:40 a 15:50 TURISMO PISTA – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

16:00 a 16:10 TURISMO PISTA – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

16:20 a 16:30 TURISMO PISTA – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

16:40 a 16:50 TURISMO PISTA – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

17:00 a 17:10 TURISMO PISTA – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

17:20 a 17:30 TURISMO PISTA – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

17:40 a 17:50 TURISMO PISTA – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

18:00 a 18:10 TURISMO PISTA – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B.

SÁBADO 15/4

10:00 a 10:10 TURISMO PISTA – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

10:15 a 10:25 TURISMO PISTA – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

10:30 a 10:40 TURISMO PISTA – CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

10:45 a 10:55 TURISMO PISTA – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

11:00 a 11:10 TURISMO PISTA – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

11:15 a 11:25 TURISMO PISTA – CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

11:30 a 11:40 TURISMO PISTA – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

11:45 a 11:55 TURISMO PISTA – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

12:00 a 12:10 TURISMO PISTA – CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

13:30 TURISMO PISTA – CLASE 3 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

14:00 TURISMO PISTA – CLASE 3 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

14:30 TURISMO PISTA – CLASE 3 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

15:00 TURISMO PISTA – CLASE 1 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

15:30 TURISMO PISTA – CLASE 1 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

16:00 TURISMO PISTA – CLASE 1 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

17:00 TURISMO PISTA – CLASE 2 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

17:30 TURISMO PISTA – CLASE 2 – 3° SERIE – 6 VUELTAS.

DOMINGO 16/4

08:50 REPECHAJE – TODOS JUNTOS – 4 VUELTAS

10:00 TURISMO PISTA – CLASE 1 – FINAL – 15 VUELTAS

10:50 TURISMO PISTA – CLASE 2 – FINAL – 18 VUELTAS

11:55 TURISMO PISTA – CLASE 3 – FINAL – 18 VUELTAS.