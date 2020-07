Automovilismo: La Monomarca Gol VW del Sudeste se perfila para el 2021

Esta nueva divisional estará bajo la órbita de la Asociación del Turismo Sport del Sudeste, siendo una segunda categoría que acompañe al TSS los fines de semana de competencias. En la nota, la palabra del dirigente azuleño Alfredo Volpi dada al sitio web de automovilismo Bandera a Cuadros.

“Si no armábamos otra categoría, el TSS no tenía futuro” declaró Alfredo Volpi en diálogo con el portal Bandera a Cuadros; quien aclaró que en un primer momento la idea era armar una división con autos Fiat Uno standard con motor 1.4, pero en la reunión con Federación se enteraron que “la CDA no admite la creación de otra categoría, entonces se nos caía todo el proyecto; pero de parte de ellos surgió la posibilidad de ´agarrar´ la Monomarca Gol que hace seis años la tiene APPS y no tenían ningún auto”.

Esta situación redobló el esfuerzo de los miembros del TSS por contar con una segunda categoría para tener un mejor espectáculo cada domingo y abaratar los costos. Del encuentro entre Alfredo Volpi (uno de los 4 presidentes junto con Pablo Salerno, Darío Pasquini y Gastón Acosta) con el titular de la Federación N° 3 del Sudeste, Carlos Torres, quedó plasmado el proyecto que estaba en veremos desde hace 6 años.

De esta manera, mediante un comunicado de prensa la FRAD N° 3 del Sudeste decidió otorgar a la Asociación del Turismo Sport del Sudeste la creación de la categoría Gol VW del Sudeste debido a la “no atención y dedicación de APPS”. El inicio está previsto para el 2021. Los vehículos serán VW Gol modelo AB9-, con motor 1.6, preparación standard.

Volpi está motivado para lo que viene. Y para ratificarlo anticipo que la Gol VW del Sudeste tendría cerca de 20 autos. “Hoy construir cualquier auto de carrera no es barato, pero al ser estándar lo puede construir cada piloto en su taller. Nosotros vamos a proveer la leva con un costo bajo, el escape irá con el múltiple original y en motor será estándar; sólo se podrá trabajar en el interior de la tapa. En el chasis hemos hecho algunas modificaciones como correcciones de comba y amortiguador”.

El directivo del TSS se mostró satisfecho por el interés que ha provocado la Copa Gol VW del Sudeste, con pedidos del reglamento técnico, de parte de pilotos de Mar del Plata, Balcarce, Necochea, Mar de Ajó, San Miguel del Monte, Tandil, Laprida, La Madrid, Tres Arroyos y por supuesto de Olavarría con gran repercusión.

La pandemia del coronavirus detuvo el deporte. “Este año es casi imposible tener automovilismo como para presentar en algún escenario algún auto terminado. Apuntamos a comenzar el campeonato en el 2021. El reglamento ya está terminado, las levas desde la próxima semana estarán disponibles, la gente ya empezó a invertir en la compra o construcción de autos. Marzo del año que viene es la fecha inicial”, concluyó Alfredo Volpi.

Fuente: Javier Torres – Bandera a Cuadros.