Automovilismo: La legión olavarriense estará en Termas

Este fin de semana -viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de julio-, se disputará la sexta fecha de las Clases Uno, Dos y Tres del Turismo Pista en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. Los pilotos de Olavarría, Michael Boccagni, Gabriel Melián, Diego Valisi, Agustín Herrera, Nicolás Rojas y Santiago Tambucci, dirán presente.

En la categoría menor del TP, el sierrayense Diego Valisi retornará a la divisional con el Fiat Uno que utilizó en las competencias anteriores Mai Boccagni. Mientras que mencionado volante olavarriense, correrá con el auto que dejó su coterráneo Melián. A su vez, Gabriel tendrá su segunda carrera bajó la estructura de Nicolás Bonfiglio, y con Fernando Occhi a cargo de la motorización.

Por su parte, Nicolás Rojas y Agustín Herrera serán de la partida en la Clase 2 del Turismo Pista. En en caso de Nico Rojas, continúa con la planta impulsora de Juan José Cassou y la atención en pista del Daebak Group. Mientras que el “Chapulín” Herrera será de la partida con un VW Up atendido por el equipo Atlas Racing, y ahora tendrá la motorización a cargo de Jorge Caruso.

Finalmente en divisional mayor, el volante sierrabayense Santiago Tambucci estará en la pista a bordo de un Toyota Etios; el cual tendrá el trabajo de Ariel Cano tanto en el chasis como en el motor.

Cronograma oficial del Turismo Pista en Termas:

Viernes 21/7

09:00 a 09:15 CLASE 1 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

09:25 a 09:40 CLASE 1 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

09:50 a 10:10 CLASE 2 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

10:20 a 10:40 CLASE 2 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

10:50 a 11:10 CLASE 3 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

11:20 a 11:40 CLASE 3 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

11:50 a 12:05 CLASE 1 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

12:15 a 12:30 CLASE 1 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

12:40 a 13:00 CLASE 2 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

13:10 a 13:30 CLASE 2 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

13:40 a 14:00 CLASE 3 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

14:10 a 14:30 CLASE 3 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

14:50 a 15:00 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

15:10 a 15:20 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

15:30 a 15:40 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

15:50 a 16:00 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

16:10 a 16:20 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

16:30 a 16:40 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

16:50 a 17:00 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

17:10 a 17:20 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

17:30 a 17:40 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B.

Sábado 22/7

09:30 a 09:40 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

09:45 a 09:55 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

10:00 a 10:10 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

10:15 a 10:25 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

10:30 a 10:40 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

10:45 a 10:55 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

11:00 a 11:10 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

11:15 a 11:25 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

11:30 a 11:40 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

12:30 CLASE 2 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

13:00 CLASE 2 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

13:30 CLASE 2 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

14:30 CLASE 3 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

15:00 CLASE 3 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

15:30 CLASE 3 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

16:00 CLASE 1 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

16:30 CLASE 1 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

17:00 CLASE 1 – 3° SERIE – 6 VUELTAS.

Domingo 23/7

10:05 CLASE 1 – FINAL – 12 VUELTAS ó Máximo de 25 Minutos

10:55 CLASE 2 – FINAL – 14 VUELTAS ó Máximo de 35 Minutos

11:55 CLASE 3 – FINAL – 14 VUELTAS ó Máximo de 35 Minutos.