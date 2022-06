Automovilismo: Herrera, Tambucci, Melian y Valisi estarán en La Pampa

Este fin de semana -viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de junio- se disputará la quinta fecha del Turismo Pista en el autódromo de la ciudad pampeana de Toay. Los olavarrienses Agustín Herrera y Gabriel Melian, competirán en la Clase Tres; mientras que los sierrabayenses Santiago Tambucci y Diego Valisi, lo harán en la Clase Dos y Uno, respectivamente.

Agustín “El Chapulín” Herrera (Renault Clio N° 70 de equipo SR Sport) llega a territorio pampeano ubicado en el 18° lugar de la tabla de posiciones de la divisional mayor del TP. Mientras que su coterráneo Gabriel Melian (Ford Kinetic N° 73 del Benincasa Racing) , se encuentra 21°.

Por otra parte, Santiago Tambucci (Chevrolet Celta N° 1 del Fiornovelli Sport Group) marcha undécimo en el campeonato de la clase intermedia. Mientras que Diego Valisi (Fiat Uno N° 46 de su propia estructura) ocupa el 27° puesto en la divisional menor.

Cronograma oficial de la 5ta. Fecha del Turismo Pista en Toay:

Viernes 24/5

08:30 a 08:45 TURISMO PISTA CLASE 1 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

08:55 a 09:10 TURISMO PISTA CLASE 1 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

09:20 a 09:40 TURISMO PISTA CLASE 2 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

09:50 a 10:10 TURISMO PISTA CLASE 2 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

10:20 a 10:40 TURISMO PISTA CLASE 3 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO A

10:50 a 11:10 TURISMO PISTA CLASE 3 – ENTRENAMIENTO I – GRUPO B

11:20 a 11:35 TURISMO PISTA CLASE 1 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

11:45 a 12:00 TURISMO PISTA CLASE 1 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

12:10 a 12:30 TURISMO PISTA CLASE 2 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

12:40 a 13:00 TURISMO PISTA CLASE 2 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

13:10 a 13:30 TURISMO PISTA CLASE 3 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO A

13:40 a 13:50 TURISMO PISTA CLASE 3 – ENTRENAMIENTO II – GRUPO B

14:30 a 14:40 TURISMO PISTA CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

14:50 a 15:00 TURISMO PISTA CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

15:10 a 15:20 TURISMO PISTA CLASE 1 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

15:30 a 15:40 TURISMO PISTA CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

15:50 a 16:00 TURISMO PISTA CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

16:10 a 16:20 TURISMO PISTA CLASE 2 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

16:30 a 16:40 TURISMO PISTA CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

16:50 a 17:00 TURISMO PISTA CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

17:10 a 17:20 TURISMO PISTA CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A.

Sábado 25/6

09:00 a 09:10 TURISMO PISTA CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

09:15 a 09:25 TURISMO PISTA CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

09:30 a 09:40 TURISMO PISTA CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

09:50 a 10:00 TURISMO PISTA CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

10:05 a 10:15 TURISMO PISTA CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

10:20 a 10:30 TURISMO PISTA CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

10:40 a 10:50 TURISMO PISTA CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

10:55 a 11:05 TURISMO PISTA CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

11:10 a 11:20 TURISMO PISTA CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

12:10 TURISMO PISTA CLASE 1 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

12:40 TURISMO PISTA CLASE 1 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

13:10 TURISMO PISTA CLASE 1 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

14:40 TURISMO PISTA CLASE 2 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

15:10 TURISMO PISTA CLASE 2 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

15:40 TURISMO PISTA CLASE 2 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

16:30 TURISMO PISTA CLASE 3 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

17:00 TURISMO PISTA CLASE 3 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

17:30 TURISMO PISTA CLASE 3 – 3° SERIE – 6 VUELTAS.

Domingo 26/6

09:45 TURISMO PISTA CLASE 1 – FINAL (A 12 VUELTAS Ó UN MÁXIMO DE 25 MINUTOS)

10:45 TURISMO PISTA CLASE 2 – FINAL (A 14 VUELTAS Ó UN MÁXIMO DE 30 MINUTOS)

11:45 TURISMO PISTA CLASE 3 – FINAL (A 4 VUELTAS Ó UN MÁXIMO DE 30 MINUTOS).