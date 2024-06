Automovilismo: Comenzó la actividad oficial en San Jorge

Este viernes 21 de Junio en el Autódromo santafesino “Parque de la Velocidad” de San Jorge, se disputaron los entrenamientos correspondientes a la quinta fecha del Turismo Pista. Vigo, Romero, Benito, Boccagni y Simona, giraron en la Clase Uno; mientras que Tambucci lo hizo en la Tres.

En la categoría menor del TP, Tomás Vitar fue el más rápido de los entrenamientos libres con un tiempo de 1:35.648. Por otra parte, Josefina Vigo resultó ser la mejor ubicada entre los representantes de Olavarría en el puesto 32º, con un registro de 1:38.775. Luego se posicionaron Nicolás Romero (33º), Michael Boccagni (35º), Hamlet Simona (37º) y Nicolás Benito (42º).

Mientras que en la clase mayor del Turismo Pista, el sierrabayense Santiago Tambucci logró el séptimo lugar en la general de los entrenamientos con una vuelta rápida de 1:30.646; quedando a 476 milésimas del poleman Tomás Martín (1:30.170).

La actividad de la 5ta. fecha del TP en San Jorge tendrá continuidad mañana sábado con el siguiente cronograma:

Sábado 22/6

10:00 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN – GRUPO B

10:15 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN – GRUPO C

10:30 CLASE 1 – CLASIFICACIÓN – GRUPO A

11:05 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO B

11:20 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO C

11:35 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN I – GRUPO A

12:02 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN – GRUPO B

12:17 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN – GRUPO C

12:32 CLASE 2 – CLASIFICACIÓN – GRUPO A

13:00 CLASE 1 – 1° SERIE – A 6 VUELTAS

13:25 CLASE 1 – 2° SERIE – A 6 VUELTAS

13:50 CLASE 1 – 3° SERIE – A 6 VUELTAS

15:05 CLASE 2 – 1° SERIE – A 6 VUELTAS

15:28 CLASE 2 – 2° SERIE – A 6 VUELTAS

15:51 CLASE 2 – 3° SERIE – A 6 VUELTAS

16:10 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

16:25 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

16:40 CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A.

Domingo 23/6

10:05 CLASE 3 – 1° SERIE – A 6 VUELTAS

10:30 CLASE 3 – 2° SERIE – A 6 VUELTAS

10:55 CLASE 3 – 3° SERIE – A 6 VUELTAS

11:20 CLASE 1 – FINAL – A 16 VUELTAS Ó 25 MINUTOS MÁXIMO

12:00 CLASE 2 – FINAL – A 18 VUELTAS Ó 35 MINUTOS MÁXIMO

13:10 CLASE 3 – FINAL – A 18 VUELTAS Ó 35 MINUTOS MÁXIMO.