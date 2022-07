Automovilismo: Comenzó la actividad en San Nicolás

Este viernes 15 de julio se disputaron los entrenamientos y la primera clasificación de la sexta fecha del Turismo Pista en el Autódromo “San Nicolás Ciudad”. En la primera tanda clasificatoria de la Clase 3, el olavarriense Agustín Herrera quedó quinto; mientras que su coterráneo Gabriel Melian fue 25°. Por su parte, el sierrabayense Santiago Tambucci se ubicó en el undécimo lugar en la categoría intermedia.

El “Chapulín” Herrera (Toyota Etios N° 70 del equipo de Luis Gerstner) realizó un tiempo de 1:40.947, el cual le valió para culminar la primera clasificación en el 5to. puesto. Con mencionado registro, quedó a poco menos de medio segundo (468 milésimas) del poleman Lucas Petracchini con Renault Clio (1:40.479). Mientras que “Gaby” Melian (Ford Fiesta Kinetic N° 73 del Benincasa Racing) tuvo una vuelta de 1:41.863, quedando posicionado en la 25ta. colocación.

Por el lado de la Clase 2, Santiago Tambucci (Chevrolet Celta N° 1 del Fiornovelli Sport Group) ocupó el 11mo. puesto en la tanda clasificatoria con un tiempo de 1:43.870. Máximo Gauchat (VW Up) logró la primera colocación con un registro de 1:43.192.

Cronograma del TP en San Nicolás:

Sábado 16/7

09:00 HS. CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

09:15 HS. CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

09:30 HS. CLASE 1 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

09:50 HS. CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

10:05 HS. CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

10:20 HS. CLASE 2 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

10:40 HS. CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO C

10:55 HS. CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO A

11:10 HS. CLASE 3 – CLASIFICACIÓN II – GRUPO B

12:10 HS. CLASE 1 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

12:40 HS. CLASE 1 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

13:10 HS. CLASE 1 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

14:40 HS. CLASE 2 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

15:10 HS. CLASE 2 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

15:40 HS. CLASE 2 – 3° SERIE – 6 VUELTAS

16:30 HS. CLASE 3 – 1° SERIE – 6 VUELTAS

17:00 HS. CLASE 3 – 2° SERIE – 6 VUELTAS

17:30 HS. CLASE 3 – 3° SERIE – 6 VUELTAS.

Domingo 17/7

08:50 HS. CLASE 1 – FINAL – 13 VUELTAS Ó UN MÁXIMO DE 25 MINUTOS

10:45 HS. CLASE 2 – FINAL – 15 VUELTAS Ó UN MÁXIMO DE 30 MINUTOS

11:45 HS. CLASE 3 – FINAL – 15 VUELTAS Ó UN MÁXIMO DE 30 MINUTOS.