Automovilismo: Cirioli se impuso por duplicado en San Cayetano

El domingo 31 de Agosto se disputaron la quinta y sexta fecha de las categorías de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste – APPS en el Autódromo “Parque Independiente” de San Cayetano. El olavarriense Leopoldo Cirioli ganó las dos competencias de la Monomarca. Mientras que su coterráneo Leo Marotta se quedó con una de las finales de la Copa Gol.

En la primera carrera de la Monomarca 1100 (correspondiente a la quinta fecha del certamen), Leo Cirioli tuvo un destacado ritmo de competencia que le permitió ganar de buena manera mencionada prueba. Leonel Gelso y Jesús Spinella completaron el podio en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Mientras que en la segunda final (sexta fecha), Cirioli volvió a imponerse de buena manera. En esta oportunidad, Esteban Riciutti y Jesús Spinella arribaron en la segunda y tercera colocación.

Por otra parte en la Copa Gol VW del Sudeste, la competencia final de la quinta fecha quedó en poder del chillarense Eddie Leonetti. Mencionado piloto dejó en segundo lugar a Emiliano Latorre. por su parte, Raúl Cobos completó el podio en el tercer escalón.

Luego, el volante olavarriense Leo Marotta se llevó con autoridad la carrera correspondiente a la sexta fecha del campeonato. Juan Pablo Acevedo y Oscar Fornes recibieron la bandera a cuadros en el segundo y tercer lugar.

Por otra parte y en lo concerniente a la Promocional 1100, el azuleño Braian Stracquadaini se quedó con autoridad con la primera final del domingo, correspondiente a la quinta fecha. Segundo se ubicó Facundo Messler y el tercer puesto quedó en manos de Facundo Nocetti.

Finalmente la segunda carrera de la jornada (sexta fecha) fue ganada por el chillarense Facundo Messler, quien así consiguió su primera victoria en la categoría. Mateo Benaglia y Braian Stracquadaini completaron el podio en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

La próxima fecha de las categorías de la APPS se disputará el domingo 21 de Septiembre, nuevamente en el Autódromo “Parque Independiente” de San Cayetano.