El piloto de Olavarría, Nicolás Benito, ganó la segunda serie de la Clase Uno del Turismo Pista; disputada este sábado en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Tras ser quinto en la prueba clasificatoria de esta mañana, el volante olavarriense del Fiat Uno N° 3 inició en horas del mediodía la segunda batería de la C.1 del TP desde la primera fila en el segundo cajón de partida.

Promediando la competencia, Nico Benito superó a Lucio Rodríguez para así convertirse en el nuevo líder. De esta manera y con un destacado ritmo de carrera, el campeón 2025 de la divisional terminó recibiendo la bandera a cuadros en el primer lugar. Con este resultado y siendo el ganador de la segundo parcial más rápido de la jornada, el de Olavarría largará la competencia decisiva desde el segundo lugar de larga, junto a Joaquín Cortina (triunfador de la primera y más veloz de las baterías).

Por su parte y dentro de la misma serie, el también olavarriense Nicolás Rojas realizó una actuación de mayor a menor para finalmente cruzar la meta en 14° puesto.

Mañana domingo se desarrollará la última final del campeonato 2025 desde las 10:10 horas, a un total de 13 vueltas ó un máximo de 25 minutos.