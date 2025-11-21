Este viernes y con los entrenamientos libres, comenzó a disputarse la décima y última fecha de las tres divisionales del Turismo Pista en el Autódromo platense «Roberto Mouras». Valentino Spinella (en la Clase 2) y Nicolás Pezzucchi (Clase 3) tuvieron un gran inicio de jornada.

En lo referente a la categoría menor del TP, Lucio Rodríguez marcó el mejor tiempo en la general de los entrenamientos con un registro imbatible de 1:41.637. Por su parte, el olavarriense Nicolás Benito (ya consagrado como campeón 2025 de la divisional) ocupó el decimotercer puesto con un tiempo de 1:42.448. Mientras que su coterráneo, Nicolás Rojas, fue vigésimo (1:42.821).

Por otra parte en la clase intermedia, el piloto de Olavarría, Valentino Spinella (con el Ford Ka del Spinella Racing) resultó ser el más veloz en los entrenamientos con un destacado registro de 1:38.701. Con mencionada marca, superó por sólo 5 milésimas a Herrera y por 71 a Bula. Mientras que su coterráneo, Gabriel Melián, obtuvo la novena colocación.

Finalmente en la categoría mayor del Turismo Pista, Nicolás Pezzucchi (Ford Kinetic Nº 92) realizó una vuelta rápida de 01;36.603 con la cual quedó ubicado en el primer lugar de la tanda inicial de entrenamientos libres. Luego en la segunda manga, los tiempos se bajaron y el oriundo de Olavarría ocupó el cuarto puesto con un registro de 01:35.753. Mencionada prueba tuvo a Ezequiel Bosio como líder (01:35.489).

