Aumento de tasas en Olavarría: “La única forma que conocen de administrar es el ajuste y el aumento de tarifas”

Así lo señaló el concejal radical Francisco González, quien añadió que el Departamento Ejecutivo Municipal “esperó a que pasen las elecciones para aplicar un fuerte incremento que golpea el bolsillo de los olavarrienses”.

Luego de conocerse los nuevos incrementos en las Tasas Municipales dispuestos por el Intendente Maximiliano Wesner y que regirán a partir del próximo mes, el concejal de la Unión Cívica Radical, Francisco González, salió al cruce y criticó duramente la decisión tomada por el Gobierno Municipal.

En este sentido, el dirigente radical señaló: “Nos encontramos nuevamente con un Ejecutivo que esperó a que pasen las elecciones para aplicar un fuerte incremento que golpea el bolsillo de los olavarrienses”. Y agregó que es “la única forma que conocen de administrar es el ajuste y el aumento de tarifas tal como lo hace el Gobierno Nacional, aplica exactamente la misma receta”.

En esta misma línea, expresó que “me refiero a ajuste porque, además del aumento, los servicios que reciben los olavarrienses como contrapartida son cada vez menores e ineficientes, tal es así que los sectores productivos como el industrial y el comercial vienen reclamando que se afecte parte de lo recaudado a tareas para que se mejoren o beneficien los rubros, porque al día de hoy no ven reflejado la gran cantidad de dinero que que aportan todos los años. De hecho el año pasado no se destinó nada a los Parques Industriales. El sector comercial tampoco ve mejoras y tampoco ve mayor seguridad”.

Por último, sostuvo que “son muchas las cuestiones que preocupan y este gobierno lo único que está logrando es seguir aumentando las tasas de manera disfrazada y luego de una elección”.

“Esto es algo que ya lo veníamos advirtiendo, que esta es la única manera que tiene el Gobierno Municipal de gestionar, y ahora se confirma una vez más”, cerró.