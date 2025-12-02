El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó 688 casos de tos convulsa en 20 jurisdicciones, principalmente en Buenos Aires y Tierra del Fuego. El Ministerio de Salud enfatiza la necesidad de mejorar las coberturas de vacunación, tras confirmar que ninguno de los fallecidos en edad de vacunación tenía dosis registradas.

Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación, a través del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), informó sobre el marcado aumento de casos de Coqueluche (o tos convulsa) en lo que va del año 2025 y confirmó el fallecimiento de siete niños menores de dos años por esta enfermedad.

El aumento de casos se registra en 20 jurisdicciones del país, con una predominancia notoria en la Región Centro (especialmente en la Provincia de Buenos Aires) y en la Región Sur (vinculado al brote en Tierra del Fuego).

Cifras y Letalidad

Casos Confirmados: Se confirmaron 688 casos de un total de 5.110 sospechosos hasta la semana epidemiológica (SE) 46 de 2025.

Incidencia: La incidencia acumulada es de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes , superando los registros de los últimos años (desde 2020) y los de 2023.

Fallecimientos: Entre las SE 1 y 46 de 2025 se notificaron 7 fallecimientos en casos confirmados con Bordetella pertussis . 4 casos en menores de 6 meses. 1 caso en el grupo de 6 a 11 meses. 2 casos en el grupo de 12 a 23 meses.

Tasa de Letalidad: Para el año en curso, la tasa de letalidad es del 1,2%.

Urgencia en la Vacunación

La cartera sanitaria hizo hincapié en la importancia de la vacunación como principal medida de prevención y protección, destacando la falta de cobertura en los casos fatales:

«Ninguno de los 4 casos en edad de vacunación registra dosis en NOMIVAC, mientras que los otros 3 casos corresponden a menores de 2 meses y tampoco se registra vacunación materna.»

Estos datos reflejan la necesidad de mejorar las coberturas y reducir las desigualdades entre jurisdicciones.

Provincias con Coberturas Altas: Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan.

Provincias con Coberturas Intermedias a Bajas: Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones. Estas últimas presentan valores críticos, especialmente en los refuerzos de 5 y 11 años.

La variabilidad también es amplia en la vacunación de embarazadas, vital para proteger a los bebés menores de dos meses.