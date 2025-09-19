“Aumentan la tasa y todavía no usaron la plata que tienen para arreglar los caminos”

Concejales opositores de Juntos por Olavarría y Pro-ERF presentaron un pedido de informes sobre el uso del Fondo de Infraestructura Rural, que acumula más de $2.300 millones pero con menos del 50% ejecutado.

Concejales de los bloques Juntos por Olavarría y Pro-ERF cuestionaron al gobierno municipal por la baja ejecución del Fondo para Obras de Infraestructura Rural, pese a que se resolvió un aumento de tasas en el sector. Según señalaron, al 18 de septiembre la recaudación ascendía a $2.312.124.379,34, de los cuales solo se han invertido $1.124.874.263,03, es decir, menos de la mitad a menos de 100 días de que finalice el ejercicio económico.

El planteo surge tras el aumento del 14,5% en la Tasa de Servicios Generales Rurales y en el importe mínimo para Marcas y Señales, dispuesto por el intendente Maximiliano Wesner. Los ediles solicitaron al Ejecutivo un detalle de los gastos ejecutados con este fondo de afectación específica, destinado a infraestructura rural y adquisición de bienes de capital.

“La diferencia entre lo recaudado y lo invertido nos hace preguntarnos por qué se resolvió aplicar un aumento de tasas cuando el fondo no se está ejecutando en su totalidad”, remarcaron los concejales.

Finalmente, insistieron en que el pedido de informes busca transparentar el destino de los recursos, dado que “los vecinos nos manifiestan sobre el mal estado de los caminos rurales, nosotros también los vemos. ¿Dónde está la inversión si los caminos son un desastre?”