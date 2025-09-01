Atrapan a tres jovenes por caza ilegal con galgos en un campo de Loma Negra

La policía interceptó a los infractores en la estancia “Los Arrayanes” de Durañona. Los sujetos, de 18, 20 y 22 años, tenían en su poder liebres y un avestruz muertos, además de los seis perros utilizados para la caza.

Tres hombres fueron detenidos por personal del Puesto de Vigilancia de Santa Luisa tras ser encontrados cazando de forma ilegal en la estancia rural “Los Arrayanes”, en la localidad de Durañona.

Los infractores, de 18, 20 y 22 años, se movilizaban en una camioneta y fueron sorprendidos mientras cazaban con seis perros galgos y sin el permiso del propietario del campo. En su poder, tenían varias liebres americanas muertas y un avestruz muerto.

Se labró una infracción a los artículos del Código Rural que prohíben la caza ilegal y la tenencia de animales salvajes sin autorización. Los tres hombres fueron notificados de la formación de una causa y quedaron a disposición del Ministerio de Desarrollo Agrario de La Plata.