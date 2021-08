Atletismo: Gran labor de los olavarrienses en Azul

El pasado sábado 7 de Agosto se disputó un Torneo de Pista y Campo en la vecina localidad de Azul. De mencionado certamen, compitieron con éxito los atletas del Club El Fortín de Olavarría Úrsula Bellinzoni, Amelia Martinefsky, Agustín Bustos, Valentino Escaig y Juana Martinefsky. Por otra parte, el próximo fin de semana, seis deportistas olavarrienses estarán presentándose en Mar del Plata.

Por la Categoría U12 en 60 Metros Mujeres, Úrsula Bellinzoni logró ganar su serie; mientras que Amelia Martinefsky fue tercera. Por su parte en la competencia final, Bellinzoni se subió al primer lugar de podio.

En 80 Metros U16 Varones, Agustín Bustos consiguió el segundo lugar en la serie; mientras que Valentino Escaig arribó cuarto. En la carrera decisiva, Bustos logró el sexto puesto.

Finalmente en la prueba de 80 Metros U16 Mujeres, Juana Martinefsky logró el primer lugar en la serie. Y en la final, volvió a repetir el 1er. puesto con mucha categoría.

Por otra parte, el venidero fin de semana (sábado 14 y domingo 15 de Agosto), seis atletas de Olavarría estarán compitiendo en el Campeonato Provincial Sub 18 y Sub 23 de Atletismo en la localidad balnearia de Mar del Plata. Ellos son: Tatiana Tonel (Sub 18 en 100 metros, 400 mts. ,400 mts. con vallas y

200 mts.), Agustín Pey (Sub 18 en 100, 400 y 200 metros), Lautaro Álvarez (Sub 18 – 110 mts. con vallas y 400 mts c/v), Ignacio Algañaraz (Sub 18 – 100 mts, 400 y 200 mts.), Juana Martinefsky (Sub 18 – 100 y 200 mts.) y Bautista Astíz (Sub 23 en los 100 y 200 metros).

Todos estos atletas olavarrienses serán acompañados técnicamente por el profesor y entrenador Jorge “Boby” Bellinzoni.

Fuente y fotos: Prensa Club Social y Deportivo El Fortín.