Atletismo: Destacada labor de las Fortineras en Torquins

El pasado fin de semana, sábado 3 y domingo 4 de diciembre, se desarrolló un nuevo Campeonato Provincial Sub 12 y Sub 14 de atletismo en la localidad bonaerense de Torquins. El equipo femenino Sub 14 del Club El Fortín de Olavarría logró la medalla dorada en la Posta 5×80 Metros.

En la prueba de los 80 Mts. con Vallas y con un tiempo insuperable de 16.2, Cyndi Irigoyenborde logró el Campeonato Provincial Sub 14. Asimismo, mencionada atleta fortinera consiguió el segundo lugar (medalla de plata) en la competencia de Salto en Largo con una marca de 3.99 metros.

Mientras que en la divisional Sub 12, Úrsula Bellinzoni obtuvo el tercer lugar (medalla de bronce) en la final de Salto en Largo, con una marca de 3.19 metros.

Finalmente en la Posta 5×80 Mts. Damas, las atletas de El Fortín (Bettiga Catalina, Cyndi Irigoyenborde, Úrsula Bellinzoni, Brisa Bassano y Francesca Bolognani), lograron el Campeonato Provincial Sub 14, con un tiempo imbatible de 60.1. La delegación fortinera estuvo acompañada por el entrenador y profesor Jorge “Boby” Bellinzoni.