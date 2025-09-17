Atletismo: Destacada labor de El Fortín en San Luis

Entre el sábado 13 y el domingo 14 de Septiembre se disputó la Copa Nacional U18 de Atletismo en la Pista “Pedro Presti” de San Luis. Los atletas fortineros David Clar, Francesca Bolognani, Catalina Bettiga y Luisina Landoni, compitieron en mencionado certamen.

En la jornada sabatina, Francesca Bolognani corrió los 100 metros con vallas y, con un tiempo de 17.06, fue tercera en su serie. También participó en los 100 metros llanos, donde finalizó cuarta con un registro de 13.21.

Por su parte en los 400 metros, Catalina Bettiga registró 1:10.75 y Luisana Landoni marcó 1:06.79. Además, Landoni compitió en los 100 metros, quedándose con el segundo lugar de su serie con un tiempo de 13.27.

Mientras que el día domingo, David Clar compitió en los 400 metros con vallas donde, con un registro de 59.47, culminó quinto en la clasificación final. Por otra parte, Francesca Bolognani participó en los 400 metros con vallas, donde cronometró 1:24.96.

Finalmente en la prueba de los 200 metros, Catalina Bettiga hizo un tiempo de 30.13; mientras que Luisina Landoni mejoró su mejor registro personal con un tiempo de 27.66.

Fuente y foto: Facebook Atletismo C Fortín Olavarría.