Atletas fortineros se destacaron en “La Feliz”

Entre el sábado 30 y el domingo 31 de Agosto se desarrolló un nuevo Campeonato Provincial Sub 20 de Atletismo en la Pista “Justo Román” de Mar del Plata. En el mismo, los representantes del Club El Fortín de Olavarría obtuvieron grandes resultados.

En la primera jornada del certamen y en Damas, Catalina Bettiga hizo su debut en la prueba de los 400 metros, donde fue sexta en su serie. Por otra parte, Luisana Landoni logró el cuarto lugar en su serie de los 100 mts. En la misma competencia, Juana Martinefsky ganó su serie para luego ser quinta en la final con un registro de 12.87. Mientras que Francesca Bologniani obtuvo el tercer puesto y la medalla de bronce en los 100 metros con vallas con un tiempo de 18.64.

Finalmente en la posta 4 x 100 metros de mujeres, el equipo integrado por Landoni, Bettiga, Bolognani y Martinefsky, lograron un tiempo de 53.39 para así alzarse con la medalla de bronce.

Por el lado de los Varones, David Clar logro en su serie un registro de 54.62 para colocarse en la quinta ubicación de los 400 mts. En la misma prueba, Iñaki Arguindeguy ganó su serie y luego consiguió coronarse campeón provincial sub 20 (y medalla de oro) con un registro de 50.06.

Por otra parte, Agustín Bustos, Emiliano Díaz y Leandro Álvarez, disputaron las series de la prueba de los 100 metros. Mientras que Alfredo Ardiles obtuvo la tercera ubicación y la medalla de bronce en la competencia final de los 1500 metros con un tiempo de 4.06.83. Finalmente, los varones fortineros (Álvarez, Arguindeguy, Bustos y Díaz) fueron medalla de bronce en la posta 4 x 100 metros con una marca de 45.64.

En la segunda jornada del campeonato provincial, Catalina Bettiga y Luisana Landoni corrieron las series de los 200 mts. Mientras que en la misma prueba, Juana Martinefsky fue quinta en la final con un registro de 26.10. Por su parte en los 400 mts. con vallas, Francesca Bolognani logró el octavo lugar en la final con un registro de 1.23.64. Tras debutar en mencionada prueba, la atleta fortinera también compitió en los 200 metros con vallas, donde alcanzó el quinto puesto en la final. Por último en la posta 4 x 400 metros Damas, Landoni, Bettiga, Bologniani y Martinefsky, lograron la medalla de plata y el subcampeonato provincial.

En lo referente a los Varones, David Clar (en los 400 mts. con vallas) logro en la final por tiempo un registro de 1.00.31 para así obtener la medalla de bronce. Mientras que en la prueba final de los 200 mts., Iñaki Arguindeguy se conquistó el campeonato provincial sub 20 y la medalla de oro con un tiempo de 22.89. Por su parte, Agustín Bustos fue subcampeón provincial y medalla de plata en los 400 metros con vallas con una marca de 59.38. Asimismo, Emiliano Díaz logró el cuarto puesto en los 200 metros con un registro de 23.69.

Por otra parte, Alfredo Ardiles obtuvo la medalla de oro en la prueba final de los 800 metros con un tiempo de 2.03.15. Y a su vez, mencionado atleta fue quinto en la competencia de los 3000 mts. con obstáculos, con un registro de 10.41.46.

Finalmente en la posta 4 x 400 metros, Álvarez, Clar, Bustos y Arguindeguy, lograron el campeonato provincial Sub 20 y la medalla de oro, con un tiempo de 3.39.34.

Todos los atletas que integraron la delegación de El Fortín, fueron acompañados y dirigidos técnicamente por el Profesor y Entrenador Nacional Jorge “Boby” Bellinzoni.

Fuente y fotos: Facebook Atletismo C Fortín Olavarría.