Hasta el 28 de noviembre, las familias pueden solicitar vacantes para las salas de bebés, deambuladores y 2 años. Hay 13 sedes distribuidas en la ciudad y localidades serranas.
Olavarría. La Dirección de Niñeces y Adolescencias, dependiente del Municipio, informó que ya se encuentra abierto el período de inscripción para los Jardines Maternales Municipales para el ciclo lectivo 2026.
Detalles de la Inscripción
- Plazo: Desde el lunes 11 al viernes 28 de noviembre.
- Salas Disponibles: Lactantes/bebés (desde 45 días), deambuladores y 2 años.
- Modalidad de Inscripción: Las personas interesadas pueden inscribirse completando el link provisto por el Municipio (o acercándose directamente a cualquiera de las sedes para completar la planilla de solicitud.
Importante: Todos los Jardines funcionan ininterrumpidamente durante el año, ofreciendo cuidado y formación integral con talleres y estímulos deportivos para niños de 45 días a 3 años.
🗓️ Próximos Pasos
Una vez cerradas las inscripciones, el proceso continúa así:
- Entrevista: Se convocará a las familias inscriptas a una entrevista personal.
- Comunicación de Vacantes: La asignación y comunicación de las vacantes se realizará entre el 15 y 19 de diciembre.
📞 Contacto y Sedes
Para consultas, puede comunicarse al teléfono 411041/411042 o enviar un mail a dirninecesyadolescencias@olavarria.gov.ar.
|Nombre del Jardín
|Ubicación
|Lucerito
|Av. Pringles y Giovanelli
|Principito
|Chiclana 4500
|Colores
|Cayrú Maipú 1266 (Sierra Chica)
|Arco Iris
|Fal y Beruti
|Los Niños Primero
|Dorrego 6105
|Gotitas de Rocío
|San Martín 1732 (Sierras Bayas)
|Papa Francisco
|Collinet 1642
|Piruetas
|B. Houssay y 12 Bis S/N (Bº F. Quiroga II – CIC)
|Hornerito
|Mendoza 1954
|Rayito de Sol
|Tacuarí 3661
|Rincón Feliz
|Alberdi y Trabajadores
|Mi Casita
|Alberdi 2555
|La Lomita
|Yrigoyen 1195 (Loma Negra)