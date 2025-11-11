Hasta el 28 de noviembre, las familias pueden solicitar vacantes para las salas de bebés, deambuladores y 2 años. Hay 13 sedes distribuidas en la ciudad y localidades serranas.

Olavarría. La Dirección de Niñeces y Adolescencias, dependiente del Municipio, informó que ya se encuentra abierto el período de inscripción para los Jardines Maternales Municipales para el ciclo lectivo 2026.

Detalles de la Inscripción

Plazo: Desde el lunes 11 al viernes 28 de noviembre .

Desde el . Salas Disponibles: Lactantes/bebés (desde 45 días), deambuladores y 2 años.

Lactantes/bebés (desde 45 días), deambuladores y 2 años. Modalidad de Inscripción: Las personas interesadas pueden inscribirse completando el link provisto por el Municipio (o acercándose directamente a cualquiera de las sedes para completar la planilla de solicitud.

Importante: Todos los Jardines funcionan ininterrumpidamente durante el año, ofreciendo cuidado y formación integral con talleres y estímulos deportivos para niños de 45 días a 3 años.

🗓️ Próximos Pasos

Una vez cerradas las inscripciones, el proceso continúa así:

Entrevista: Se convocará a las familias inscriptas a una entrevista personal. Comunicación de Vacantes: La asignación y comunicación de las vacantes se realizará entre el 15 y 19 de diciembre.

📞 Contacto y Sedes

Para consultas, puede comunicarse al teléfono 411041/411042 o enviar un mail a dirninecesyadolescencias@olavarria.gov.ar.

Nombre del Jardín Ubicación Lucerito Av. Pringles y Giovanelli Principito Chiclana 4500 Colores Cayrú Maipú 1266 (Sierra Chica) Arco Iris Fal y Beruti Los Niños Primero Dorrego 6105 Gotitas de Rocío San Martín 1732 (Sierras Bayas) Papa Francisco Collinet 1642 Piruetas B. Houssay y 12 Bis S/N (Bº F. Quiroga II – CIC) Hornerito Mendoza 1954 Rayito de Sol Tacuarí 3661 Rincón Feliz Alberdi y Trabajadores Mi Casita Alberdi 2555 La Lomita Yrigoyen 1195 (Loma Negra)