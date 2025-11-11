Hasta el 28 de noviembre, las familias pueden solicitar vacantes para las salas de bebés, deambuladores y 2 años. Hay 13 sedes distribuidas en la ciudad y localidades serranas. 

Olavarría. La Dirección de Niñeces y Adolescencias, dependiente del Municipio, informó que ya se encuentra abierto el período de inscripción para los Jardines Maternales Municipales para el ciclo lectivo 2026.

 

Detalles de la Inscripción

  • Plazo: Desde el lunes 11 al viernes 28 de noviembre.
  • Salas Disponibles: Lactantes/bebés (desde 45 días), deambuladores y 2 años.
  • Modalidad de Inscripción: Las personas interesadas pueden inscribirse completando el link provisto por el Municipio (o acercándose directamente a cualquiera de las sedes para completar la planilla de solicitud.

Importante: Todos los Jardines funcionan ininterrumpidamente durante el año, ofreciendo cuidado y formación integral con talleres y estímulos deportivos para niños de 45 días a 3 años.

 

🗓️ Próximos Pasos

 

Una vez cerradas las inscripciones, el proceso continúa así:

  1. Entrevista: Se convocará a las familias inscriptas a una entrevista personal.
  2. Comunicación de Vacantes: La asignación y comunicación de las vacantes se realizará entre el 15 y 19 de diciembre.

 

📞 Contacto y Sedes

 

Para consultas, puede comunicarse al teléfono 411041/411042 o enviar un mail a dirninecesyadolescencias@olavarria.gov.ar.

Nombre del Jardín Ubicación
Lucerito Av. Pringles y Giovanelli
Principito Chiclana 4500
Colores Cayrú Maipú 1266 (Sierra Chica)
Arco Iris Fal y Beruti
Los Niños Primero Dorrego 6105
Gotitas de Rocío San Martín 1732 (Sierras Bayas)
Papa Francisco Collinet 1642
Piruetas B. Houssay y 12 Bis S/N (Bº F. Quiroga II – CIC)
Hornerito Mendoza 1954
Rayito de Sol Tacuarí 3661
Rincón Feliz Alberdi y Trabajadores
Mi Casita Alberdi 2555
La Lomita Yrigoyen 1195 (Loma Negra)
