Asociación Olavarriense de Vóley: Inició la Liga Zonal de Menores Femenina

El pasado fin de semana, sábado 6 y domingo 7 de Agosto, dio comienzo en Tandil y Olavarría el Zonal de Menores – LiZoMe Femenina en las Categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Mencionado certamen es organizado por la Asociación Olavarriense de Voleibol (AOV).

La competencia tuvo en la primera jornada como escenarios al flamante complejo RN 21 del Club Independiente de Tandil, que el sábado recibió a Unión y Progreso de esa localidad y a Pueblo Nuevo de Olavarría.

En tanto, el domingo se jugó en el Minigimnasio del Club Estudiantes de Olavarría, y los visitantes fueron Racing Atletic Club de Olavarría y Azul Voley Club.

Los partidos fueron a tres sets disputados, definiéndose 3-0 o 2-1. De los doce partidos en Tandil, Independiente y Pueblo Nuevo ganaron 5 y Unión y Progreso los dos restantes.

En tanto en Olavarría, Estudiantes ganó 6 y Racing y Azul Voley, tres cada uno.

Resultados:

1ra. Jornada Liga – Zonal de Menores (LiZoMe)

Sábado 6/8

Gimnasio RN 21 de Independiente de Tandil

Sub 12

Pueblo Nuevo 3 – Unión y Progreso 0 (25-19, 25-13, 25-18)

Pueblo Nuevo 3 – Independiente 0 (25-22, 26-24, 25-20)

Independiente 3 – Unión y Progreso 0 (26-24, 25-19, 25-10).

Sub 14

Independiente 3 – Pueblo Nuevo 0 (25-15, 25-11, 25-14)

Unión y Progreso 2 – Pueblo Nuevo 1 (25-18, 25-17, 23-25)

Independiente 3 Unión y Progreso 0 (25-15, 25-18, 25-18).

Sub 16

Pueblo Nuevo 3 – Independiente 0 (25-20, 25-19, 25-14)

Pueblo Nuevo 2 – Unión y Progreso 0 (25-22, 25-17, 19-25)

Unión y Progreso 2 – Independiente 1 (25-22, 23-25, 25-23).

Sub 18

Independiente 2 – Pueblo Nuevo 1 (25-19, 22-25, 25-23)

Pueblo Nuevo 3 – Unión y Progreso 0 (25-22, 25-12, 25-18)

Independiente 3 – Unión y Progreso 0 (25-15, 25-14, 25-16).

Domingo 7/8

Minigimnasio Club Estudiantes Olavarría

Sub 12

Azul Vóley 2 – Estudiantes 1 (25-10, 25-17, 12-25)

Azul Vóley 2 – Racing 1 (27-25, 19-25, 26-24)

Racing 3 – Estudiantes 0 (25-12, 25-19, 25-20).

Sub 14

Azul Vóley 3 – Racing 0 (25-19, 25-22, 25-23)

Estudiantes 3 – Racing 0 (25-20, 25-6, 25-18)

Estudiantes 3 – Azul Vóley 0 (25-16, 25-6, 25-8).

Sub 16

Estudiantes 3 – Racing 0 (25-12, 25-13, 25-15)

Racing 2 – Azul Vóley 1 (19-25, 26-24, 25-10)

Estudiantes 3 – Azul Vóley 0 (25-10, 25-12, 25-21).

Sub 18

Racing 2 – Azul Vóley 1 (22-25, 25-17, 25-15)

Estudiantes 3 – Racing 0 (25-11, 25-11, 25-13)

Estudiantes 3 – Azul Vóley 0 (25-11, 25-23, 25-14).

Próxima jornada (2da.): Sábado 20 de agosto.

Fuente y fotos: Prensa Olavarría Vóley y Gustavo Alejandro Burgardt.