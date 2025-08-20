Asociación Civil Familias TDAH Olavarría y profesionales de la salud denuncian “emergencia” en discapacidad y repudian el veto presidencial

En un comunicado, diversas instituciones y más de 200 personas se pronunciaron en contra de las políticas que, afirman, ignoran los derechos adquiridos por las personas con discapacidad, prestadores y familias.

La Asociación Civil Familias TDAH Olavarría, junto con más de 200 profesionales, familiares y organizaciones, emitió un comunicado para expresar su profundo pesar y denuncia ante la situación actual que atraviesa el sector de la discapacidad. El texto, que lleva la firma de referentes de la comunidad local, se titula “¡que vivimos en emergencia y al veto en discapacidad!”

El documento repudia la decisión del gobierno nacional de vetar leyes que beneficiaban al sector, como la que declaraba la Emergencia Pública en Materia de Discapacidad y la que actualizaba los haberes de jubilaciones. En este sentido, los firmantes sostienen que la discapacidad “no es un gasto” y que los derechos adquiridos no pueden ser ignorados o vetados “porque sí”.

Reclamos y denuncias centrales

El comunicado subraya que la lucha por los derechos de las personas con discapacidad no es una cuestión de campaña electoral, sino una batalla de décadas para ser visibilizados y respetados. Entre los puntos más relevantes del texto se encuentran:

Derechos y Leyes: Se recuerda que los derechos de las personas con discapacidad están amparados por leyes nacionales y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene rango constitucional.

Se recuerda que los derechos de las personas con discapacidad están amparados por leyes nacionales y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene rango constitucional. Discriminación y abandono: Se denuncia que las gestiones gubernamentales, sin distinción de color político, a menudo ignoran la discapacidad si no es visible y la tratan como “un número, un gasto”. Esto, afirman, es una situación de “décadas de abandono”.

Se denuncia que las gestiones gubernamentales, sin distinción de color político, a menudo ignoran la discapacidad si no es visible y la tratan como “un número, un gasto”. Esto, afirman, es una situación de “décadas de abandono”. Situación de los prestadores: Se destaca la vocación de servicio de los profesionales (terapeutas, AT, psicólogos, entre otros), pero se pide que reciban salarios dignos y en tiempos reales, ya que “lamentablemente no pueden alimentar ni vivir solo con dedicación, profesionalismo y amor”.

Se destaca la vocación de servicio de los profesionales (terapeutas, AT, psicólogos, entre otros), pero se pide que reciban salarios dignos y en tiempos reales, ya que “lamentablemente no pueden alimentar ni vivir solo con dedicación, profesionalismo y amor”. Talleres protegidos: Se menciona la precarización que sufren los talleres protegidos, señalando que los aumentos de sueldos no pueden ser una “mendigación” o solo otorgarse en periodos previos a elecciones.

El documento apela a la conciencia social, invitando a la comunidad a sumarse a la lucha. “La discapacidad no distingue raza, religión, partidos políticos ni posición económica”, advierten.

El comunicado fue firmado por una gran cantidad de personas y entidades, incluyendo: INDA Azul, INDA Olavarría, Centro Interdisciplinario Matriz, EIAT Espacio Interdisciplinario, Centro de Día Un Nuevo Día, Terapistas Ocupacionales Olavarría, los Talleres Protegidos Juntos Por Vos y Crecer Juntos, así como una larga lista de médicos, kinesiólogos, psicólogos y docentes.