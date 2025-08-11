Ascienden a 76 las muertes por fentanilo contaminado y se espera un aumento de víctimas

El juez federal Ernesto Kreplak confirmó la cifra y advirtió que no es definitiva, ya que se aplicaron cerca de 45.000 ampollas de un lote adulterado. La investigación avanza para determinar responsabilidades.

El juez federal Ernesto Kreplak confirmó este domingo que el número de muertes vinculadas al fentanilo contaminado asciende a 76, una cifra que, según advirtió, podría seguir en aumento en los próximos días. La investigación, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, estima que cerca de 45.000 ampollas de un lote adulterado con bacterias multirresistentes habrían sido aplicadas.

Kreplak explicó que, tras el registro de la primera víctima en el Hospital Italiano de La Plata, la ANMAT decomisó muestras de todos los lotes y confirmó la contaminación en dos de ellos. Uno de los lotes tuvo una amplia circulación, mientras que el otro no llegó a ser administrado. Gracias a un operativo de control, se logró recuperar 115.000 ampollas en allanamientos y frenar la aplicación de otras 30.000 que estaban en hospitales.

A pesar de la gravedad de la situación, el juez buscó llevar tranquilidad a la población al asegurar que “hoy no circulan ampollas contaminadas”. Sin embargo, destacó que, a diferencia de otros países, Argentina carece de un sistema de trazabilidad para esta sustancia, una falencia que espera sea corregida a partir de esta investigación.

Avances en la investigación y posibles nuevas víctimas

El equipo judicial está cruzando datos de ampollas administradas con historias clínicas y registros de fallecimientos para detectar víctimas que no hayan sido reportadas. El lote más distribuido contenía 154.000 ampollas, y solo en el Hospital Italiano de La Plata se aplicaron 1.300. “Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar”, reconoció Kreplak, quien adelantó que se esperaba superar las 100 víctimas desde el inicio del caso.

Actualmente, hay 24 personas bajo sospecha en el marco de una causa “extensa, compleja, con múltiples aristas”. A pesar de que aún no hay detenidos, la investigación busca determinar “las responsabilidades primarias y directas” en este trágico caso que conmueve al país.