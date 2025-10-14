Arte en el San José: Inaugura Muestra Colectiva con Cuatro Artistas Locales

El próximo sábado 18 de octubre, a las 18 horas, el Centro Cultural Municipal “San José” abrirá las puertas a cuatro exposiciones individuales: “La Dolce Vita” (Martha Borzi), “Camuflaje” (Natalia Schumacher), “Liturgia” (Juan Martín Sisti) y “Descanso y Amenaza” (Martín Othasegui).

El Centro Cultural Municipal “San José” será el escenario de la inauguración de una nueva muestra colectiva que reunirá las obras de cuatro artistas de Olavarría y la zona. La cita es el próximo sábado 18 de octubre a las 18 horas, con entrada libre.

La exposición se distribuirá en las cuatro salas del Centro Cultural, destacando la diversidad de técnicas y temáticas de los artistas:

Sala 1: “La Dolce Vita” de Martha Borzi .

de . Sala 2: “Camuflaje” de Natalia Schumacher .

de . Sala 3: “Liturgia” de Juan Martín Sisti .

de . Sala 4: “Descanso y Amenaza” de Martín Othasegui.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 15 a 18 horas y los sábados, domingos y feriados en el mismo horario.

Perfiles y Temáticas de los Artistas

Martha Borzi | Sala 1: “La Dolce Vita”

Borzi, quien asiste a la Escuela Municipal de Artes Plásticas de Sierras Bayas desde 2013, presenta su primera muestra individual. Su pintura es vital y luminosa, basada en paisajes olavarrienses e imágenes fotográficas, caracterizada por un uso particular del color y la forma.

Natalia Schumacher (“Yumak”) | Sala 2: “Camuflaje”

Esta artista visual y diseñadora gráfica explora la conjugación del grafismo y la plástica. Su obra se centra en el concepto de garabato como expresión pura y espontánea, inspirada en el cosmos, la naturaleza y un universo onírico. Su trabajo es una mezcla de texturas, colores y materialidades donde los elementos se camuflan, dialogan y generan paisajes abstractos.

Juan Martín Sisti | Sala 3: “Liturgia”

El artista local presenta una muestra compuesta por retratos e imágenes que vinculan la figura de San Cayetano con el mundo del trabajo y su propio oficio como cartero de la ciudad, ofreciendo una mirada que “politiza lo cotidiano”.

Martín Othasegui | Sala 4: “Descanso y Amenaza”

Othasegui, pintor y docente de la Escuela de Artes Visuales “M. Galgano”, plasma en su obra su origen en el paraje rural de Miñana. Su pintura es gestual y marcada por la conexión con la materia, el paso del tiempo y las historias. Sus referencias provienen de los afiches de escuelas rurales, las paredes de cal, archivos fotográficos y los objetos arqueológicos, utilizando a la pintura como su “fuerza vital”.