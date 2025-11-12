Este jueves 13 de noviembre, el Club Racing será la sede de la 2ª edición del “Torneo de las Promos”, un evento mixto y recreativo que busca fomentar el encuentro y la sociabilización entre los estudiantes del último año del Secundario.
Con el apoyo del Municipio local, la Promo 2025 tiene su propio evento: la segunda edición del “Torneo de las Promos”, una jornada deportiva y cultural dirigida a todos los estudiantes que cursan su último año del nivel secundario en el Partido.
- Día y Hora: Mañana, jueves 13 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas.
- Lugar: Club Racing de Olavarría.
- Actividades: Competencia de fútbol y vóley, además de exposiciones culturales.
Foco en el Encuentro
El torneo tiene un espíritu inclusivo y recreativo:
- Los equipos se integrarán con modalidad mixta.
- Los reglamentos de los juegos serán especiales para asegurar enfrentamientos parejos y participativos, priorizando el espacio de encuentro y sociabilización de los jóvenes.
El objetivo va más allá de la competencia; se trata de celebrar la etapa final de los estudiantes secundarios de Olavarría.