“Argentina necesita un plan, un rumbo que se mantenga en el tiempo”

Así lo expresó el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en dialogo con los medios de comunicación de Olavarría en su visita y recorrida por la ciudad.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, llegó este viernes a Olavarría, en la Provincia de Buenos Aires, para reunirse con dirigentes del partido y trabajar en un plan para la región; estuvo acompañado por el intendente Ezequiel Galli. Con eje productivo, los mandatarios recorrieron además una cementera.

En el marco de la visita, los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) brindaron una conferencia de prensa para los medios locales en la que Rodríguez Larreta manifestó “Argentina necesita un plan integral, económico y federal que revierta la concentración de recursos del kirchnerismo en el gobierno central y que nos diga cómo vamos a crecer y desarrollarnos, en qué sectores y en qué regiones del país según sus particularidades.”

También hizo hincapié en la necesidad de que el plan sea sostenido en el tiempo: “Las inversiones en serio y que generan trabajo requieren una visión de largo plazo; si no hay previsibilidad, no hay crecimiento.”

Rodríguez Larreta detalló además que Juntos por el Cambio está trabajando unido, con economistas de todos los partidos, en la elaboración de un programa para estabilizar la economía. “No hay manera de que Argentina crezca con estos niveles de inflación” reforzó el mandatario y comentó que están estudiando los ejemplos de otros países como Israel que se recuperaron de “una inflación del 500%”.

Consultado por la llegada de Massa al poder ejecutivo, Larreta contestó: “Un cambio de nombres no significa nada, más tratándose de alguien del mismo equipo de Gobierno.” Y agregó: “Lo que deberíamos evaluar es cómo se va a invertir, cómo eso se traduce en generar trabajo y en visiones de largo plazo, cómo bajar impuestos que promuevan el desarrollo, qué cambios se requieren en términos de normas laborales y en el sistema previsional para que sea sostenible; todo eso hoy no está. Mal podemos opinar si no hay un plan, ese es nuestro reclamo desde hace dos años y ocho meses.”

Sobre las últimas medidas tomadas por su gestión en materia de educación, para modificar las condiciones de alumno regular y su impacto sobre los planes sociales, Larreta explicó: “Un 30% de los chicos faltaban hasta una vez por semana que es muchísimo, por eso tomamos esta decisión. Todo lo que podamos hacer para que los chicos vuelvan a la escuela, lo vamos a hacer, la política social tiene que ir en esa línea.”

El mandatario cerró marcando diferencias con el gobierno de la provincia: “Para nosotros la educación es prioridad, lo demostramos el año pasado en la pelea que dimos contra el gobierno nacional. Cuando en la provincia estuvieron las escuelas cerradas más de medio año, en la ciudad no; ahí está la diferencia de visión.”

La agenda de Rodríguez Larreta en Olavarría comenzó cerca de las 16, con un recorrido por una empresa que fabrica cemento, cal y pegamento para cerámicos, entre otros insumos para la construcción. Mas tarde participaron de una mesa de ideas con vecinos y a la noche compartirán una cena con dirigentes de JxC.