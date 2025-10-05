Argentina fue Bronce en el Mundial de Menores de Pádel

Con la presencia de las olavarrienses Jazmín Dos Santos y Josefina Rodríguez en el plantel, el seleccionado argentino femenino venció a Brasil para terminar quedándose con el tercer puesto en el FIT World Cup Reus 2025.

En la serie por el tercer puesto (con partidos en Sub14, Sub16 y Sub18), Argentina derrotó 2-1 a Brasil; para así obtener dicha colocación y la medalla de bronce en la cita mundialista para menores, disputada en Costa Daurada, Reus (Cataluña – España). Por su parte, la escuadra española se consagró campeona mundial.

Jazmín Dos Santos y Josefina Rodríguez no fueron parte de mencionada serie definitoria pero conformaron el equipo nacional femenino que consiguió el último escalón del podio en territorio español.

Fotos: Prensa APA.