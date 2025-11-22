Este sábado 22 de noviembre se disputó la Edición 2025 de la Milla Urbana New Balance en la Avenida 9 de Julio de Capital Federal. El atleta olavarriense Alfredo Ardiles Caba fue el gran triunfador de la jornada.

Con un sprint final exitoso, Alfredo Ardiles logró el primer puesto en general de la Categoría «A» Masculino Juveniles (de 16 a 19 años). El oriundo de Olavarría se impuso en la prueba que tuvo un recorrió de poco más de 1.600 kilómetros por la zona del Obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta manera, el atleta que representa a «Los Correcaminos» Running Team se consagró tricampeón en territorio capitalino.