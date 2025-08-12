Aprobada la inversión de más de 250 millones de dólares para el Parque Eólico Olavarría

El proyecto, presentado por PCR y Acindar, recibió la luz verde del comité de evaluación del RIGI y generará 180 megavatios de potencia para abastecer a plantas industriales en Argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación del séptimo proyecto bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que totaliza más de 13 mil millones de dólares en inversiones. El nuevo proyecto es el Parque Eólico Olavarría, presentado por las empresas PCR y Acindar, y representa una inversión de más de 250 millones de dólares.

El parque, que tendrá una potencia de 180 megavatios en su primera etapa, producirá energía destinada a suministrar a las plantas de acería industriales en Argentina.

Detalles del proyecto y obras asociadas

PCR y Acindar, a través de la compañía socia Generación Renovable Argentina I S.A. (GEAR I), ya operan el parque renovable de San Luis Norte. Para este nuevo proyecto, las empresas indicaron que la iniciativa se ejecutará junto a importantes obras en el sistema de transporte de energía.

Se llevarán a cabo trabajos de expansión en las estaciones de transformación de Ezeiza y Olavarría para aumentar la capacidad de transmisión en el corredor de la línea de 500KV que conecta Bahía Blanca con Abasto. Además, los planes incluyen una expansión del parque de San Luis, con la adición de un módulo solar de 18 MW.