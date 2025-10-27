Aprehendido por Lesiones: Agredió a su Hermano con una Barra de Hierro y le Provocó una Fractura

El hecho ocurrió el sábado en la calle Mitre al 700. La víctima, de 40 años, fue agredida por su hermano en medio de una confrontación. El agresor quedó a disposición de la UFI N° 05.

Un violento episodio familiar se registró el sábado 25 de octubre en la calle Mitre al 700, donde personal del Comando de Patrulla (CPO) intervino a raíz de un llamado de alerta al 911.

En el lugar, la Policía procedió a la aprehensión de un hombre de 35 años que, instantes previos, había agredido y lesionado a su propio hermano, un masculino de 40 años.

Según el informe, la agresión se produjo en el marco de una confrontación, donde el agresor utilizó una barra de hierro de aproximadamente sesenta centímetros de largo, provocándole una fractura a la víctima. El elemento fue recogido por el personal policial.

El aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera, quedando a disposición de la UFI N° 05, que interviene en la causa caratulada como “Lesiones”.