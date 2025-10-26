Aprehendido por Desobediencia: Violó Perimetral en el Barrio Lourdes

Un hombre de 38 años fue detenido por la Policía luego de presentarse en el domicilio de su expareja, con quien tiene una prohibición de acercamiento vigente. El hecho ocurrió en A. Barros al 6400.

Efectivos del Comando de Patrulla de Olavarría (CPO) intervinieron este viernes 24 de octubre, a raíz de un llamado al 911, en una vivienda ubicada en A. Barros al 6400.

En el lugar, la Policía procedió a la aprehensión de un hombre de 38 años que se encontraba en el exterior del domicilio de su expareja discutiendo verbalmente con ella.

El aprehendido registraba una Prohibición de Acercamiento vigente en el marco de un expediente caratulado como “Protección Contra La Violencia Familiar”, tramitado por el Juzgado de Familia N°1 de Olavarría. Al violar la orden judicial, incurrió en el delito de Desobediencia.

El masculino fue trasladado y alojado en la Comisaría Segunda, quedando a disposición de la UFI N°04, a cargo de la Dra. María Paula Serrano, quien interviene en la causa.