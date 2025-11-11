Detención rápida del Comando de Patrulla: el sujeto fue interceptado con las cajas de herramientas robadas en su poder, tras un alerta al 911.

Un hombre de 29 años fue detenido por el Comando de Patrulla Olavarría (CPO) en la tarde de ayer, 10 de noviembre de 2025, en las inmediaciones de 25 de Mayo al 3400, bajo la carátula de “Robo infraganti delito”.

La aprehensión se logró gracias a un rápido accionar policial tras un llamado al 911:

El detenido fue trasladado a la Comisaría Primera y quedó a disposición de la UFI N° 7, a cargo del Dr. Urlezaga.