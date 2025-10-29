Aprehenden a un joven de 18 años por tentativa de robo

El hecho ocurrió en la intersección de 25 de Mayo y Merlo. Personal del CPO observó al masculino de 18 años saltando un paredón. Elementos de construcción listos para ser sustraídos fueron hallados en el patio del domicilio.

Personal del Comando de Patrulla Olavarría (CPO) logró la aprehensión de un joven por un intento de robo, en un operativo realizado este martes 28 de octubre.

En la fecha indicada, personal del CPO que realizaba tareas de recorrida observó en la vía pública a un masculino que estaba saltando el paredón que limita la vereda municipal de un domicilio particular. Los efectivos lograron interceptarlo inmediatamente.

Tras la aprehensión, se tomó contacto con el propietario de la finca, quien constató que en el interior de su patio había elementos de construcción preparados para ser sustraídos.

El aprehendido, de 18 años, fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la UFI N° 04, a cargo de la Dra. Paula Serrano, por el delito de Tentativa de Hurto Agravado por Escalamiento.