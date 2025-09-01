Aprehenden a un hombre que intentaba robar en una vivienda

Un sujeto de 26 años fue aprehendido por el Comando de Patrulla mientras se encontraba sobre el techo de un garaje, tras ingresar por una ventana y sustraer herramientas y objetos personales. La policía logró recuperar los elementos robados.

Un hombre de 26 años fue detenido por el Comando de Patrulla de Olavarría por el delito de “Hurto Agravado por escalamiento infraganti delito” en un domicilio de la calle Bolívar al 4300.

La aprehensión ocurrió después de que un llamado alertara sobre la presencia de un hombre en el techo de una vivienda. Al llegar al lugar, el personal policial observó a un sujeto con vestimenta oscura sobre el techo del garaje, que llevaba un bolso. Inmediatamente, se procedió a su captura.

El detenido no pudo justificar su presencia en la propiedad ni la pertenencia del bolso que tenía en su poder. El dueño de la casa reconoció los elementos como propios y confirmó que habían sido sustraídos de su garaje, al que el delincuente había ingresado a través de una ventana.

Dentro del bolso se recuperaron diversos objetos, incluyendo elementos de uso personal, un cargador de batería marca “Enerbox”, un taladro percutor marca “Bosch”, un punzón, 18 mechas de hierro, 6 mechas de pared y dos adaptadores.

El hombre quedó a disposición de la UFI N° 4, a cargo de la Dra. Serrano.