Aprehenden a un hombre en el Barrio Facundo Quiroga I por amenazas en contexto de violencia de género

La aprehensión se produjo tras una orden de allanamiento en su domicilio. El acusado fue puesto a disposición de la UFI N° 5.

Un hombre de 44 años fue detenido este miércoles en el Barrio Facundo Quiroga I en el marco de una causa por “Amenazas Coactivas y Amenazas Simples en Concurso Real y en Contexto de Violencia de Género”. La aprehensión se realizó tras un allanamiento en su domicilio.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Segunda con la colaboración de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Durante el allanamiento, se procedió a la detención del acusado, quien fue notificado de los cargos en su contra.

El detenido permanece alojado preventivamente en la sede de la Comisaría Segunda a la espera de lo que disponga la UFI N° 5, a cargo de la Dra. Viceconte, que interviene en la causa.