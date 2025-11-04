Aprehenden a un hombre de 35 años por robar una hormigonera

El Comando de Patrulla Olavarría aprehendió hoy a un hombre en flagrancia tras un aviso al 911, logrando recuperar la herramienta sustraída.

El Comando de Patrulla Olavarría (CPO) comunicó la aprehensión de un hombre de 35 años en las últimas horas de hoy, 4 de noviembre de 2025, bajo la carátula de Robo Infraganti Delito.

La detención se produjo luego de que personal policial recibiera un llamado al 911 alertando sobre la sustracción de una herramienta de un domicilio ubicado en la calle 9 BIS al 2549.

El sospechoso fue rápidamente localizado y aprehendido en la intersección de la Calle 13 y Coronel Suárez. En su poder se logró recuperar el elemento robado: una hormigonera sin marca ni numeración visible.

El detenido fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera, quedando a disposición de la UFI N° 07, a cargo del Dr. Urlezaga. Parece que su plan de construcción tuvo que ser puesto en pausa por la intervención del 911.