Aprehenden a tres menores por el robo a un autoservicio

Dos jóvenes de 12 y 14 años y un mayor de 18 fueron identificados como los autores de un robo en la madrugada de ayer en un comercio de Avenida Pueyrredón. La policía logró recuperar los elementos sustraídos en el domicilio de los imputados.

Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda de Olavarría logró aprehender a tres jóvenes, uno de 18 años y dos de 12 y 14 años, por el robo a un local comercial ubicado en la intersección de Avenida Pueyrredón y Amparo Castro.

El hecho, caratulado como “Robo”, ocurrió en horas de la madrugada, cuando los tres individuos dañaron la puerta de ingreso de un autoservicio para sustraer mercadería de las góndolas. Tras una serie de tareas investigativas, la policía identificó a los autores y, con una orden de allanamiento, se dirigió a una vivienda en calle Collinet al 3700.

En el lugar, se realizó un acta de anuencia y se recuperaron los objetos robados, que incluían un termo Stanley blanco, un vaso térmico Stanley negro, y varios chocolates y galletitas.

Los tres imputados fueron notificados de la formación de la causa y quedaron a disposición de la UFI N° 17, a cargo de la Dra. Viceconte.