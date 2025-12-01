El Comando de Patrulla detuvo a dos adolescentes que se encontraban en una confrontación. Uno de ellos portaba un arma de fuego con cinco vainas servidas y una munición intacta. Los menores fueron entregados a un responsable, quedando a disposición de la UFI N° 17.

Olavarría. Personal del Comando de Patrulla Olavarría (CPO) aprehendió a dos masculinos menores de edad por Infracción al Artículo 189 bis del Código Penal (Tenencia ilegal de arma de fuego).

El operativo se llevó a cabo el pasado viernes 28 de noviembre de 2025 en la intersección de Avenida Avellaneda y calle Rivadavia, tras un llamado de alerta al 911 que indicaba una confrontación entre varias personas, una de ellas armada.

Al arribar al lugar, los efectivos avistaron a los dos jóvenes junto a una motocicleta. Ambos se tocaban la cintura de forma sospechosa.

Identificación y Secuestro: Tras proceder a la identificación y realizar un cacheo preventivo, se constató que uno de los menores portaba en su cintura un arma de fuego tipo revólver, calibre 22 largo .

Elementos Recogidos: El revólver fue secuestrado junto con cinco vainas servidas y una munición intacta.

Los menores, luego de cumplirse los recaudos legales correspondientes, fueron entregados a un mayor responsable. Interviene en la causa la UFI N° 17, a cargo de la Dra. Viceconte.